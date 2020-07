Alors que la crise sanitaire a frappé, SFR affiche de bons recrutements au 2ème trimestre, sur le mobile et le fixe

Après Orange ce matin, C’est Altice qui a présenté ses résultats du 2ème trimestre ce soir. Et ceux-ci sont bons et même meilleurs que le trimestre précédent et que le même trimestre 2019, alors que la crise sanitaire a sévi.

Concernant les abonnés fixe, SFR en a engrangé 37 000 nouveaux sur le 2ème trimestre contre 8000 au 1er trimestre et 31 000 au 2ème trimestre 2019. SFR précise qu’il réalise cette performance alors qu’avril et la première moitié de mai 2020 ont été affectés par la fermeture des boutiques de l’opérateur. Concernant la fibre, SFR a compté 100 000 nouveaux abonnés connectés au Très Haut Débit, contre 71 000 le trimestre précédent et 71 000 également lors du même trimestre 2019.

Les recrutements mobile ont également été bons chez SFR, avec 99 000 abonnés supplémentaires à un forfait, contre 79 000 au 1er trimestre. Altice indique que cette augmentation du nombre d’abonnés mobile est en partie due à la marque RED by SFR.

Pour savoir si tout comme Orange et SFR, Free a recruté massivement durant cette crise sanitaire, il faudra attendre le 3 septembre, date de présentation de ses résultats du 2ème trimestre