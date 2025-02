Altice (SFR) : un accord en vue permettrait d’écraser la dette française, de 24 à 15 milliards d’euros

Un accord serait imminent entre Altice France et ses créanciers sécurisés avec à la clé un écrasement de la dette.

Une signature qui permettrait au groupe de retrouver un peu de sa santé financière. Endetté à hauteur de 24 milliards d’euros, le groupe détenu par Patrick Drahi bataille depuis longtemps avec ses créanciers pour trouver un accord viable. D’après les informations de Challenges, ce dernier serait imminent. Il permettrait aux créanciers d’obtenir 31% du capital contre le versement immédiat de 2 milliards d’euros provenant de la cession de plusieurs actifs ainsi que l’écrasement de la dette, qui passerait ainsi de 24 à 15 milliards d’euros.

Les négociations s’étaient pourtant soldées par un échec en novembre, où les deux parties n’avaient pas trouvé de terrain d’entente. À l’époque, Patrick Drahi proposait déjà un paiement immédiat de 2,6 milliards d’euros, mais réclamait une réduction de la dette encore plus importante, à 13,7 milliards, avec un taux d’intérêt moyen de 6,5 % et un report des échéances à 2029 et 2031. En contrepartie, les créanciers auraient pu obtenir jusqu’à 18 % du capital d’Altice France.

