Voici une astuce pour télécharger plus facilement sur votre Freebox

Une extension de navigateur permet de télécharger des fichiers en torrent sur votre Freebox directement depuis le navigateur, sans avoir à passer par Freebox OS.

Les Freebox permettent depuis longtemps le téléchargement de torrent directement sur un espace de stockage relié au Server et une extension de navigateur propose de simplifier le processus. Ainsi, sans avoir besoin de passer par l’interface de gestion de votre Freebox (Freebox OS), l’extension “Download via Freebox” permet d’envoyer directement le lien d’un fichier en torrent sur votre Server pour lancer le téléchargement.

Il faudra pour cela bien sûr disposer d’une space de stockage sur votre Server, qu’il soit inclus (NAS, disque dur NVMe ou SATA sur Freebox Ultra, Delta, Révolution…) ou externe (disque dur ou clé USB branchée sur la box). Cette extension est disponible sur les différents stores : Chrome, Firefox ou Edge, et permet ainsi les fonctions suivantes : réaliser un clic droit sur une URL pour envoyers vers l’appli téléchargement du Server, lister les téléchargements en cours ou gérer les téléchargements.

Le développeur précise sur sa page github que l’extension ajoutera également une application sur la Freebox, directement dans Freebox OS, nommée Download With Freebox. Cette dernière bénéficiera des autorisations par défaut, données par Free, et il n’est pas possible de les modifier de façon programmatique… L’application a des droits tels que “Accès au journal d’appels” et “Accès à la base de contacts de la Freebox” : en aucun cas ces informations sont utilisées par l’extension, affirme le développeur. Il explique par ailleurs qu’en théorie ” les seuls droits nécessaires sont : “Accès au gestionnaire de téléchargements” et “Accès aux fichiers de la Freebox”. Vous pouvez donc décocher les autres cases.”

