Lancement d’une nouvelle vente flash 100% Canal+ sur les Freebox

Jusqu’au 17 février, les abonnés Freebox, mais aussi des autres opérateurs, peuvent profiter de l’offre 100% Canal+ à 19.99€/mois pendant deux ans.

Canal+ propose son offre 100% Canal dès ce jeudi 6 février avec l’ensemble de ses chaînes pour 19.99€/mois pendant 24 mois, avec un engagement de 24 mois. Une fois la période d’engagement passée, si vous la conservez, l’offre reviendra alors à 32.99€/mois. Le point d’intérêt principal de cette offre est l’intégration du Pass Coupes d’Europe durant les 24 premiers mois d’abonnement, permettant d’accéder à l’intégralité de l’UEFA Champions League et aux matchs de Premier League. En plus de cela, les abonnés pourront assister au Top 14 de rugby, aux courses de Formule 1, ainsi qu’aux palpitantes courses de MotoGP. De quoi ravir les fans de sports en tout genre.

Cette offre propose également l’accès à tous les contenus d’Apple TV+, ainsi qu’aux chaînes Canal+ Séries, Docs, Kids, Foot, Sport 360, Cinéma(s), Box Office et Grand écran. Les amateurs de cinéma et de séries trouveront leur compte avec des films ultra-récents comme “Moi, moche et méchant 4”, des séries exclusives CANAL+ dont “Dexter : les origines”, la Création Originale CANAL+ avec “Marie-Antoinette : l’affaire du collier”…

Free facilite l’accès à cette offre en proposant une souscription simplifiée via son espace abonné. L’opérateur annonce que l’offre est disponible pour tous les abonnés Free éligibles sous réserve de compatibilité technique. Vous pouvez y souscrire jusqu’au 17 février prochain.

