Clin d’oeil : Xavier Niel, fondateur de Free, fait un don à l’évènement caritatif Streamers for Humanity sur Twitch

Xavier Niel est plutôt apprécié sur le net et n’hésite pas à répondre aux invitations des streamers et youtubeurs, même quand on lui demande de l’argent pour la bonne cause.

Ce weekend s’est déroulé un nouvel évènement caritatif sur Twitch, lancé par le streamer très populaire Amine (“Aminematue”). Durant trois jours, ce sont plus de 26 streamers “réunis pour la paix” qui ont levé des fonds pour Médecins sans frontières lors de “Streamers for Humanity”. Au total, ce sont plus de 3,4 millions d’euros de dons qui ont été récoltés auprès d’une large communauté d’internautes, dont certains noms bien connus.

L’initiative avait pour but de venir en aide aux populations les plus nécessiteuses en Palestine, au Congo, au Liban et au Soudan, pays en proie à des crises majeures. Si de nombreux inconnus ont contribué à l’effort, certains grands noms ont décidé de contribuer, dont notamment le créateur de Free, Xavier Niel. Ce dernier a ainsi réalisé un don de 5000€ sur le stream d’Amine directement, notamment suite à l’invitation du streamer Terracid avec qui le dirigeant de l’opérateur avait déjà échangé auparavant.

Xavier Niel est très présent sur les réseaux sociaux, avec des contenus amusant postés notamment sur X, mais aussi dans le cadre d’invitations de la part de certains créateurs de contenus. Il a ainsi récemment participé à l’émission de Samuel Etienne sur Twitch, mais a aussi répondu aux questions des youtubeurs Hardisk et Sylvqin, en revenant sur son parcours ou sur un service novateur de Free, par exemple. Iliad quant à lui a déjà participé à plusieurs évènements caritatifs sur Twitch : les ZEvent, en tant que partenaire avec Free Pro et Jaguar Network.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox