Sosh propose un forfait série limitée 100Go avec un tarif qui ne change pas après la première année

La promotion avait déjà était proposée par Sosh fin mai, et à l’occasion des vacances la marque d’Orange réitère l’opération.

Disponible jusqu’au 6 août à 9 heures, le forfait 100 Go série limitée de Sosh est de nouveau proposé sur son site.

À nouveau sans engagement, le forfait est proposé à 16,99 € par mois “même après 1 an” précise l’opérateur. Ce forfait série limitée comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ainsi que 100 Go de data en France et une enveloppe de 15 Go utilisable en Europe.

Notez qu’à la commande, la carte SIM vous sera facturée 10 €, à régler lors de la souscription.