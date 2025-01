Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : grande arrivée sur la Freebox, Free Mobile limité, SFR innove…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms » Celle-ci vous invite à vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

30 décembre 2015 : SFR diffuse pour la première fois en France un évènement sportif majeur en 4K

Une première pour la 4K. Le 30 décembre 2015 à partir de 19h30 a eu lieu la diffusion du All Star Game de la NBA, show de 3h autour du basketball. Rien de bien neuf nous diriez-vous, cependant, pour les abonnés à la box Fibre Zive de SFR équipés d’un téléviseur compatible, il était pour la première fois possible de regarder cet évènement en 4K, via un canal inédit dédié à l’ultra haute définition.

31 décembre 2015 : une première application domotique pour la Freebox Révolution

Si on est encore loin de la Freebox Delta, les Freenautes se sont attelés à faire de leur Freebox un outil domotique trois ans avant son lancement. Le 31 décembre 2015, un développeur a présenté une nouvelle application gratuite pour les plus technophiles cherchant à gérer leurs équipements connectés avec leur Freebox. Il suffisait pour cela de posséder un Arduino ou un Rasberry PI connecté en réseau pour créer une interface de domotique pilotable avec la Freebox Révolution. “Freebox Arduino” permettait par exemple de lire les informations à distance, mais également d’envoyer des commandes comme ouvrir votre store, allumer la lumière etc… Selon vos équipements.

1ᵉʳ janvier 1988 : France Télécom est né

En réponse à une directive européenne de mise en concurrence des services de télécoms, la direction générale des télécommunications créée en 1941 change de nom pour France Télécom. Il s’agit en fait de lancer la marque commerciale, puisque l’institution conserve son statut d’administration centrale. Mais c’est un premier pas vers la transformation de l’opérateur, qui deviendra finalement Orange que l’on connaît tous aujourd’hui.

1ᵉʳ janvier 2019 : une nouvelle limitation de débit pour l’itinérance Orange

L’itinérance Orange continuera jusqu’en 2025 mais les débits ne devront plus descendre plus bas. Free l’avait annoncé en juillet 2016 après la requête du gendarme des télécoms : l’itinérance est de plus en plus bridée. En septembre de la même année, Free avait bridé l’itinérance à 5Mb/s, puis l’avait limitée en janvier 2017 à 1Mb/s en débit descendant. Le 1er janvier 2019, ces débits étaient encore réduits, passant à 768 kbits/s en descendant et 384 kbits/s en montant. L’année suivante, si le débit montant ne sera pas impacté, le débit descendant passait lui à 384 kbits/s pour 2020.

5 janvier 1997 : Création de l’ART (futur ARCEP)

À sa création, l’ARCEP s’appelait alors l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) puis son influence a été étendue au secteur postal en 2005. Déjà à l’époque, cette autorité administrative indépendante devait assurer une ouverture à la concurrence sur le marché de la téléphonie via des analyses de marchés. Aujourd’hui encore ses analyses font réagir les opérateurs français, confirmant qu’elle a su s’installer en tant qu’autorité de référence sur le marché des télécoms.

5 janvier 2007 : Arrivée de TF1 et M6 sur Freebox TV

Après 3 ans de bras de fer lié notamment à l’exclusivité de M6 qui ne pouvait être diffusé que sur le bouquet TPS, Free a pu finalement ajouter les chaînes de ce groupe à son bouquet Freebox TV le 05 janvier, les chaînes du groupe ont fait leur arrivée sur la Freebox mais également le service de VOD M6 Video. Et au même moment, Free annonçait un accord avec TF1 pour que ses chaînes telles que TF1, TMC, Tfou et Odyssée arrivent sur le bouquet.

