Le saviez-vous : Free Mobile permet à tous ses abonnés de profiter de leur forfait autrement, sans puce

Plus besoin d’attendre de recevoir votre carte SIM classique en plastique pour pouvoir profiter de votre nouveau forfait ou votre seconde ligne, Free Mobile permet comme ses rivaux de profiter de l’eSIM. Son activation est quasi instantanée, mais il est nécessaire d’avoir un smartphone compatible, ce qui n’est pas toujours le cas.

Des avantages et quelques inconvénients. Lancée fin 2020 pour les nouveaux abonnés 2€, Série Free et 210 Go de Free Mobile, la carte SIM virtuelle est disponible depuis février 2023 directement depuis l’Espace Abonné mobile pour ses 14,7 millions de clients de Free Mobile, que ce soit en renouvellement de carte et en souscription, par exemple pour une nouvelle ligne secondaire.

Comment changer de SIM pour une eSIM ?

Connectez-vous à votre Espace Abonné Free mobile à l’aide de vos identifiants. Cliquez sur “Mon Offre” puis “Commander une nouvelle SIM ou eSIM” Appuyez ensuite sur le bouton “+”. Parmi les options qui s’affichent à l’écran, et si vous avez un smartphone compatible, choisissez le format “eSIM”*. Validez la commande. Votre eSIM sera disponible sous 2 minutes dans votre Espace Abonné

Depuis peu, l’application officielle Free permet également d’installer une eSIM suite à une commande.

La carte SIM virtuelle de Free Mobile est facturée 10€, soit au prix d’une carte SIM classique. Une fois commandée, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Mes commandes SIMs”. Scannez ensuite le QR Code avec l’appareil photo de votre smartphone. Enfin, renseignez le code de confirmation. Le téléchargement de votre eSIM peut prendre quelques minutes, il pourra alors être nécessaire de redémarrer votre smartphone.

Pour commander une eSIM sur votre ligne secondaire, rendez-vous dans la rubrique “Mon Compte” puis “Mes lignes secondaires” et “Commander une nouvelle ligne”. Vous pourrez alors choisir le format de votre SIM et suivre les instructions.

Des points positifs mais aussi négatifs

La technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors “virtuelle”, avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile.

Le principal avantage de l’eSIM est que toutes les informations relatives à votre opérateur et votre forfait sont intégrées dans votre téléphone. Il est donc plus simple de changer d’opérateur, vous n’avez plus besoin d’attendre de recevoir votre carte SIM pour pouvoir profiter de votre nouveau forfait ou votre seconde ligne. Autre point positif, il n’est pas possible de perdre ou casser l’eSIM puisqu’elle est directement intégrée au smartphone comme n’importe quel autre composant En cas de vol ou de perte de votre smartphone, il suffira de la désactiver et réactiver en un seul clic. Celle-ci est par ailleurs plus écologique, en cas de changement de SIM, on ne fabrique pas une nouvelle puce, on génère juste de nouvelles données, cela veut dire moins de plastique et de composants électroniques produits.

Mais des inconvénients sont à noter. Il est nécessaire de bénéficier d’un smartphone compatible eSIM. De plus en plus de constructeurs proposent des modèles de téléphones intégrant la SIM virtuelle. Free Mobile permet de savoir facilement si votre mobile est compatible.

N’oubliez pas qu’il est impossible de transférer en cas d’urgence votre eSIM dans un autre téléphone dépourvu de cette technologie, que ce soit en cas de panne de batterie ou si votre smartphone ne fonctionne plus. Votre ancien mobile ne vous sera d’aucune aide.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox