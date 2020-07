Bug de consommation chez les Freenautes Réunionnais

Depuis ce matin, c’est la panique chez les Freenautes de La Réunion. Entre boutiques submergées d’abonnés, le 3244 injoignable, et un nombre important de plaintes sur les réseaux sociaux.

Mais que se passe-t-il ? De nombreux abonnés de Free Réunion ont reçu un SMS ce matin du 16 64 leur indiquant : ” Votre encours d’appels émis à l’étranger est supérieur à 100€. Depuis l’étranger, seuls les appels vers la Réunion vous sont désormais autorisés. Vous pouvez réactiver le service sur votre Espace Abonné.”

Un message surprenant vu que ces Freenautes n’ont jamais quitté l’île et que l’espace abonné (mobile.free.re) n’affiche pas de consommation détaillée de ces appels hors Réunion, sauf un à Mayotte. Un bug qui pourrait en angoisser plus d’un, à la vue des chiffres annoncés par l’espace abonné qui peuvent atteindre plus de 800€ pour certains Freenautes.

Selon les informations que nous avons reçues, l’anomalie est connue de Free et devrait être résolue rapidement.

Malheureusement et à l’accoutumée, Free n’a pour l’instant fait aucune communication officielle.

[Mise à jour] Les restriction sur les appels/SMS ont été levées

[Mise à jour] Problème en cours de résolution – Le hors forfait commence à disparaître de l’espace abonné et du 555.