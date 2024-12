Free Mobile lance ses « Promo-oh-oh » de Noël pour ses nouveaux et abonnés actuels

“Noël 2024 : Nous mettons les meilleurs smartphones sous le sapin !”, annonce Free qui lance des offres promotionnelles valables jusqu’au 3 janvier.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Free annonce une série d’offres, soit jusqu’à 250 euros de réduction sur plusieurs modèles de smartphones premium et accessoires connectés. Ces promotions s’étendent du 3 décembre 2024 au 3 janvier 2025, avec des réductions et des bonus reprise. Ces dernières peuvent quelque peu diverger entre les nouveaux et abonnés actuels, notamment sur les mensualités proposées par la solution de location avec option d’achat Free Flex.

Samsung Galaxy Z Flip6 : jusqu’à 250 € de remise

Le Samsung Galaxy Z Flip6 est proposé avec une réduction immédiate et un bonus reprise :

100 € de remise immédiate

150 € de bonus reprise pour un ancien smartphone d’une valeur minimale de 10 €

Économie totale pouvant atteindre 250 €

L’offre est disponible via Free Flex, une solution de paiement échelonné :

399 € à l’achat, après la remise immédiate

24 mensualités de 24,99 €

Option d’achat finale de 100 €

Coût total : 1 099 € au lieu de 1 199 €

D’autres offres disponibles chez Xiaomi, Honor etc

Plusieurs autres modèles sont concernés par des remises et bonus comme le Honor Magic6 Pro

150 € de remise immédiate

150 € remboursés sur demande

Prix final : 1 049 € au lieu de 1 199 €

Pack Galaxy S24 & Watch FE

Remboursement de 100 € sur demande à l’achat du smartphone et de la montre.

Pack Xiaomi 14T Pro avec accessoires

Comprend les écouteurs Buds 6 Active et le bracelet connecté Band 8 Active :

150 € remboursés sur demande

150 € de bonus reprise

Économie totale pouvant atteindre 300 €

Les démarches pour bénéficier des offres sont les suivantes :

Commander un produit éligible pendant la période promotionnelle. Se connecter à l’Espace Abonné de Free. Faire une demande de remboursement dans un délai de 30 jours après l’achat. Recevoir le montant du remboursement sur la facture.

Pour le bonus reprise :

Sur Internet : le bonus est crédité sous forme d’avoir sur la facture, après validation de la reprise par le partenaire Recommerce.

En boutique : une remise est appliquée sur le premier paiement du téléphone, suivie d’un remboursement du solde sur la facture.

Le bonus reprise s’applique uniquement aux téléphones ayant une valeur minimale de 10 €.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox