Free lance une nouvelle mise à jour dans l’urgence de ses Freebox pour corriger le bug des enregistrements TV

Les enregistrements sont à nouveau opérationnels sur les Freebox.

Depuis le passage de leur Freebox Server à la version 4.8.17 mardi dernier, les abonnés ne parviennent plus à accéder à leurs enregistrements sur leur disque dur, impossible pour eux également d’en réaliser de nouveaux. Les développeurs Freebox se sont donc attelés hier à résoudre le problème. Une nouvelle mise à jour 4.8.17.1 est à présent déployée sur les serveurs Freebox Révolution, Pop, mini 4K, Delta, Ultra et One. Selon Tiino-X83, cette nouvelle version corrective vient résoudre les bugs concernant les enregistrements TV. Dans le même temps, l’API est passée en version 12.2.

Veuillez redémarrez votre serveur Freebox pour profiter de cette mise à jour, il semblerait que celle-ci soit automatique si vous aviez téléchargé la dernière version.

