Free lance des baskets Freebox Révolution branchées , jouez pour les gagner

L’opérateur dévoile sa seconde surprise pour ses 25 ans à travers une collaboration avec la start-up CORAIL°, pour faire gagner des chaussures inédites aux couleurs de la Freebox Révolution.

Des baskets uniques et au design inventif sont mises en jeu par l’opérateur de Xavier Niel pour fêter ses 25 ans. Free a en effet collaboré avec la start-up CORAIL°, spécialisée dans la création de baskets à partir de déchets marins, pour dévoiler une paire nommée “Dream Revolution”.

Cette fois, ce sont des Freebox Révolution qui ont été utilisées pour créer cette paire unique en son genre, reprenant des composants de la box emblématique de Free .Vous y trouverez tous les composants cultes de la Freebox Révolution : l’imprimé iconique Freebox Révolution par Philippe Starck, le câble Ethernet RJ11, ou encore le Leet Speak avec le “1337” sur la languette. La partie supérieure, recyclée à 90 %, est fabriquée à partir de déchets plastiques et d’une enduction à base de maïs. La semelle recyclée signature est fabriquée à 80 % de caoutchouc recyclé et 20 % de Freebox recyclée. Des morceaux de télécommande Freebox Révolution rouge et gris sont intégrés et visibles dans les semelles. Les lacets sont en polyester recyclé, fabriqués en France à partir de bouteilles en PET recyclées.

Et vous pouvez vous en procurer, simplement en participant au jeu-concours de l’opérateur proposé sur son site web. Il vous suffit de vous inscrire sur la page dédiée, mais il faut pour cela disposer d’un identifiant Freebox ou Free Mobile. Le modèle taillant assez grand, il est recommandé de donner une pointure en dessous de la vôtre pour être sûr de pouvoir les porter. Attention cependant, il n’y a que 100 paires mises en jeu, de quoi en faire un objet collector.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox