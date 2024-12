Déploie 4G en novembre : Free s’accroche, Orange décroche

L’ANFR vient de dévoiler son observatoire du déploiement des réseaux mobiles pour le mois de novembre 2024.

Le déploiement de la 4G progresse à un bon rythme en France. Le pays comptait au 1er décembre 60 632 sites actifs en métropole, soit une hausse de +0,4 % en un mois. En novembre, Bouygues Telecom a été l’opérateur le plus actif avec 247 nouveaux sites 4G activés, suivi de Free avec 205 nouveaux sites. SFR arrive en troisième position avec 164 nouveaux sites déployés. Enfin, Orange, bien que le moins actif ce mois-ci, conserve une longueur d’avance sur ses concurrents grâce à son parc de sites existants.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange (31 329 sites, + 65 en novembre) Bouygues Télécom (28 820 sites, + 247 en novembre 2024) SFR (28 098 sites, + 164 sur la même période) Free Mobile (27 978 sites, + 205 sur la même période)

Focus sur le déploiement des antennes 4G Free en novembre

Concomitamment à l’activation de nouveaux sites, Free a déployé 519 nouvelles antennes 4G au cours du mois dernier (un site pouvant disposer de plusieurs antennes).

À noter que plus les fréquences sont basses, plus la zone de couverture est importante, et elles traversent facilement les murs. Cependant, le débit est alors réduit. À l’inverse, les fréquences plus élevées offrent un meilleur débit, mais au détriment de la portée et de la réception à l’intérieur des bâtiments.

+158 antennes 700 MHz,

+150 antennes 1800 Mhz,

+85 antennes 2100 MHz

+126 antennes 2600 MHz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox