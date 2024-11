Le saviez-vous : les abonnés Freebox Delta et Ultra peuvent installer des “VMs” et s’ouvrir à d’autres usages

Free permet de bénéficier d’un ordinateur d’appoint accessible à distance, ou d’auto-héberger des services personnels grâce à l’installation de machines virtuelles avec les serveurs Delta et Ultra.

Abonnés non-technophiles, ne prenez pas vos jambes à votre cou. Les Freebox Delta et Ultra peuvent héberger des machines virtuelles. Mais qu’est-ce qu’une VM ? Une Machine Virtuelle, ou Virtual Machine (VM) en anglais, est un ordinateur entièrement logiciel : il est simulé avec un programme. Cela sert en général à tester un autre système d’exploitation, ou installer des logiciels qu’on ne peut installer sur son système. Les VMs sont également utilisées pour augmenter la sécurité d’un déploiement logiciel, grâce à une séparation plus forte.

Sur la Freebox Ultra, 2 Go de RAM leur sont alloués sans possibilité de l’upgrader. Les VMs permettent d’installer par exemple un système Linux, pour profiter chez soi d’un ordinateur d’appoint accessible à distance, ou pour auto-héberger des services personnels. L’accès au port USB ouvre des possibilités liées au matériel ou à la domotique avec Jeedom un logiciel open-source.

Avec la création de machines virtuelles, vous pouvez par exemple, héberger un cloud personnel avec Yunohost, Nextcloud ou Cosy Cloud, mais aussi indexer le contenu multimedia présent sur le Freebox Server ou réseau local avec Plex ou Emby. Existe également la possibilité d’héberger des parties par exemple de Minecraft avec le serveur pour l’édition java, ou encore de télécharger une blockchain populaire pour inspecter les transactions hors-ligne, utiliser un bureau linux d’appoint qui reste toujours allumé, héberger un site web chez soi. Ce ne n’est pas tout, Free permet également de brancher des capteurs température et humidité en USB pour faire station météo, de faire un time-lapse avec une webcam USB ou encore d’apprendre à utiliser un serveur Linux à distance et de contrôler sa maison avec une solution domotique complémentaire du pack sécurité Freebox. Pour ceux qui le veulent, il est envisageable de brancher un micro et un haut-parleur USB pour faire un assistant vocal maison comme Snips. Côté limitation, une VM ne peut utiliser, par exemple sur la Freebox Delta, que 1 ou 2 CPUs virtuels, et seulement 3 CPUs peuvent être utilisés en tout (ce qui fait un maximum de 3 VMs fonctionnant en même temps). Voici notre tutoriel sur l’installation d’une VM.

