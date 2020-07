Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 200 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles dans la boutique de Free. D’ailleurs, que peut-on trouver dans la boutique en ce moment pour 200 euros et moins ? Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone. Tous les modèles de cette sélection ont été testés par la rédaction.

Redmi Note 9 : la valeur sûre pour les petits budgets

Écran bien défini et sans encoche, bonnes performances en jeu, polyvalence en photo, mini-jack, compatibilité avec la B28, solutions de déverrouillage très rapides, énorme batterie, charge assez rapide et accessoires fournis (dont un chargeur plus puissant que nécessaire). Difficile de reprocher quelque chose à ce Redmi Note 9. Au même titre que les prédécesseurs, il se présente comme une valeur sûre à conseiller aux petits budgets.

Le Nokia 6.2 : le smartphone Android One à 199 euros

Avec le Nokia 6.2, la marque propose une expérience convenable sur le créneau des 200 euros avec un grand écran loin d’être désagréable, une expérience photo correcte (en gardant à l’esprit le positionnement tarifaire) et une journée d’autonomie atteinte sans se restreindre. Il a comme gros atout sa certification Android One annonçant à l’utilisateur une partie logicielle à jour. Notez également la présence du mini-jack et de l’USB-C.

Alcatel 3L 2020 : le paquet sur la photo sur un smartphone à 139 euros

L’Alcatel 3L 2020 est l’une de nos bonnes surprises sur les petits prix lors de nos derniers tests. Pas de gros effort sur le design de l’appareil, mais aucun aspect totalement rédhibitoire au quotidien. On a la possibilité de jouer grâce au combo chipset Helio P22 + mémoire vive 4 Go, une bonne polyvalence en photo avec le triple capteur 48 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra grand-angle + macro) et une autonomie atteignant sans problème les 2 jours grâce à la batterie 4 000 mAh. Le smartphone est B28 et les solutions de déverrouillage efficaces. Un assez bon souvenir de test au regard du prix.

L’Alcatel 1S 2020 : l’expérience convenable à 99 euros

Avec son expérience très moyenne, mais sans aspect totalement rédhibitoire, l’Alcatel 1S 2020 est la preuve que l’on peut avoir un smartphone convenable à 100 euros. On est en effet bien loin du grand moment de solitude face à un appareil dont on ne peut pas faire grand-chose. Même le jeu est envisageable. Si votre budget est vraiment limité, nous vous le conseillons donc sans la moindre hésitation.