Netflix propose désormais 7 jours d’essai satisfait ou remboursé mais pas seulement

Après avoir supprimé toute offre promotionnelle, Netflix propose à présent de découvrir pendant 7 jours son service de SVoD avec remboursement en cas d’annulation avant la fin de la période d’essai.

Une nouvelle opération séduction qui n’est pas sans rappeler celle de Disney + à son lancement, depuis disparue. “Soyez conquis ou remboursé.Divertissement garanti. Si vous n’aimez pas Netflix, annulez d’ici 7 jours et nous vous rembourserons”, telle est la nouvelle offre promotionnelle désormais proposée par Netflix pour toute nouvelle souscription. Le deal est simple, en s’abonnant à n’importe qu’elle formule de Netflix, le service SVoD propose un remboursement de l’abonnement en cas de résiliation sous 7 jours, de quoi découvrir la plateforme et tous ses contenus pendant une semaine. Selon nos constatations, cette offre n’est pas proposée sur les Freebox. Pour en profiter, il faudra donc s’inscrire sur navigateur.

Le retour du surclassement pendant 1 mois

Dans le même temps, Netflix renoue avec son offre de surclassement, proposée entre février et fin avril à la suite de l’arrêt du mois d’essai gratuit. En clair, si vous optez pour un abonnement Essentiel (1 écran et SD), Netflix vous offre le forfait supérieur supérieure (2 écrans et HD) pendant 30 jours, au prix de la formule inférieure.