La nouvelle Freebox Pop fait bondir les abonnés Freebox Delta, interdire la data illimitée, une hérésie ? Vos meilleurs réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Freebox POP compatible avec Dolby Atmos, ça fait bondir !

Netflix a dévoilé quelques caractéristiques de la prochaine Freebox, qui sortira prochainement sur son site internet. La compatibilité avec le Dolby Atmos, a surpris les Freenautes, et agacé (c’est le moins que l’on puisse dire) les abonnés Freebox Delta, qui attendent l’arrivée de cette technologie sur leur Freebox depuis son lancement, suite à l’annonce de Xavier Niel.

Certains relativisent et donnent même des éléments de réponse concernant la différence entre l’arrivée du Dolby Atmos sur la Freebox Pop et sur la Freebox Delta. Même si ça n’excuse pas tout.

Interdire les forfaits illimités ? Pas de problème !

Une proposition du Sénat envisage, entre autres, d’interdire les forfaits illimités pour limiter l’empreinte carbone du numérique. Si le but est louable, le choix de cibler les forfaits illimités des opérateurs (et donc le forfait à 15.99€ de Free Mobile pour les abonnés Freebox) a fait réagir. Bien que certains voient déjà l’astuce pour contourner cette obligation qui tout de même peu de chances de passer.

Après tout, ce n’est pas illimité ! 😉

Bouygues lance ses forfaits “compatibles 5G”, une arnaque pour les Freenautes

Surprise, les premiers forfaits 5G viennent de Bouygues Telecom ! Mais … sans le réseau, et plus chers. Ce coup marketing parfois qualifié d’opportuniste a été vivement décrié dans les commentaires, notamment l’aspect d’engagement de ces forfaits Sensation, qui bloquent l’abonné avec un forfait cher sans garantie de couverture.

Les parents protègent les enfants des ondes… vraiment ?

Les oppositions aux antennes-relais sont monnaies courantes dans les petites communes de France et nous vous en relayons plusieurs cas. Cette fois, il s’agit de plusieurs parents qui souhaitent “protéger” leurs enfants et s’opposent à l’arrivée de Free Mobile, qui exposerait l’école de leurs bambins aux ondes. Nos lecteurs n’ont pas vraiment été sensibles à leurs arguments, et sont même assez taquins