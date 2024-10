Du cinéma récent à partir de 2€ va débarquer pendant 8 jours sur les Freebox, et les box d’autres opérateurs

Du 16 au 23 octobre 2024, des films seront accessibles sur tous vos écrans à partir de 2€ la location et 5€ l’achat grâce à la Fête de la VOD.

“Pendant 8 jours, profitez du meilleur du cinéma depuis votre canapé à des prix exceptionnels”, annonce sur son site la Fête de la VOD. Du mercredi 16 octobre ou mercredi 23 octobre, des films seront proposés à partir de 2€ à la location et 5€ à l’achat sur les plateformes participantes comme Canal VOD, Filmo, Orange, Arte Boutique, Univers Ciné, Pathé Home, Première Max et Viva. Figureront notamment, Furiosa, Oppenheimer, Les Trois Mousquetaires : d’Artagnan, Le Deuxième Acte, ou encore Un Petit Truc en Plus, les 3 Fantastiques, et Gran Turismo. Certains services étant disponibles sur les Freebox et box d’autres opérateurs comme Orange, SFR et Bouygues, il sera facile d’en profiter.

Le succès des premières éditions de la Fête de la VOD a conduit les 8 principaux services de VOD, regroupés au sein du SEVAD et de l’APVOD (Association de Promotion de la VOD), à renouveler cet événement pour faire découvrir la VOD à tous les Français. Les objectifs sont de montrer la facilité d’accès, la diversité de l’offre légale et de proposer des tarifs attractifs.

Le SEVAD, créé en 2009, regroupe les services français de VOD payante et vise à développer ce marché de façon durable. L’APVOD, fondée en 2017, promeut la VOD payante auprès du public et organise notamment la “Fête de la VOD”.

