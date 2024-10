Freebox Ultra, Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne horrifique gratuite lancée sur Pluto TV

Pluto TV se met aux couleurs d’Halloween, après une chaîne plus généraliste, une chaîne dédiée à Z Nation est désormais disponible.

Le mois d’octobre signifie pour beaucoup frayeur et épouvante. Après avoir lancé Pluto Horror, le service de streaming AVOD propose désormais une chaîne dédiée à Z Nation, série post-apocalyptique. Vous y découvrirez les conséquences d’une pandémie zombie. Entre survie, trahison et espoir, cette série entend faire réfléchir sur la nature humaine. La chaîne commence à émettre à 22h.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

