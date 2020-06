Nouveau plan de service Canal+ : nombreuses renumérotations et nouvelles chaînes

Des chaînes qui bougent et d’autres qui arrivent

Canal+ procède ce mardi 23 juin à une évolution de son plan de service. De nombreuses chaînes vont ainsi changer de canal. Si vous êtes abonnés à Canal+ via la Freebox, vous n’avez aucune manipulation à réaliser, tout les changement seront automatiques. Vous pouvez retrouver la listes des nouveaux canaux de chaînes ci-dessous :

Outre cette renumérotation, Canal+ accueille deux nouvelles chaînes

B SMART, qui a été lancée il y a 10 jour sur Freebox TV, est un média d’information consacré à l’économie et la finance. Pensé comme un espace de réflexion, d’analyse et d’expertise, il donne la parole aux entrepreneurs et met en avant la création de valeur économique, sociétale et environnementale des entreprises. La chaîne est disponible pour tous sur le canal 172

Canal+ est par ailleurs la première plateforme a accueillir JACQUIE & MICHEL TV, la nouvelle chaîne linéaire du célèbre site internet. Le Groupe JACQUIE & MICHEL avait indiqué à Univers Freebox que cette chaîne allait également arriver chez Free, sans que la date ne soit précisé pour le moment.

JACQUIE & MICHEL TV propose chaque soir, une thématique différente à minuit suivi de scènes et programmes exclusifs : soirées hardcore, débutantes, Elite, etc. Des émissions spéciales pour découvrir les coulisses de l’univers Jacquie et Michel. Vous pourrez découvrir les films de la gamme J&M ELITE et profitez du X haut de gamme mais aussi des programmes exclusifs : interviews, reportages, castings, coulisses du X… tous les secrets du milieu pornographique seront révélés.

La chaîne est disponible sur le canal 222 et est incluse dans les offres INTEGRALE et INTEGRALE+. Pour les autres, elle proposée en option à l’unité (6€/mois) ou via l’option +18 (16€/mois).