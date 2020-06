Infatigable, Free dégaine encore une nouvelle vente privée

Free lancera dès demain sur Veepee une cinquième offre promotionnelle depuis le début du déconfinement.

Une dernière avant la fin du second trimestre. Comme ses rivaux, Free multiplie les offres promo depuis la reprise de son activité commerciale le mois dernier. Il faut dire que les recrutements ont subi un coup de frein important pendant le confinement. L’objectif est on ne peut plus clair, relancer la machine à recruter des abonnés et limiter la casse. Dès demain à 19h, Free Mobile donne à nouveau rendez-vous sur Veepee, pour une nouvelle vente privée, la cinquième depuis le 11 mai. Il s’agira comme à l’accoutumée, d’un forfait 100Go avec un smartphone offert (engagement de 24 mois). Pour le tarif, il faudra débourser 19.99€/mois ou 9.99€/mois pendant un an, en fonction de la gamme du modèle proposée dans cette offre.