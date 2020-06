Molotov TV devient compatible avec Google Assistant

Molotov rejoint le club très fermé des plateformes OTT compatibles avec l’assistant vocal de Google.

Et de trois ! Après Mycanal et France TV, Molotov est désormais compatible avec Google Assistant et peut ainsi être utilisée via vos enceintes connectées ou vos écrans, ainsi que vos boîtiers Android TV. Vous pouvez désormais piloter votre service à la voix.

Il suffit pour cela de posséder un compte Molotov, et de le lier par exemple dans le service “Vidéo” de l’application Home de votre compte Google lié à vos appareils. Ainsi, il suffit de dire “Ok Google, mets/joue M6 sur Molotov” ou “Ok Google, augmente le volume” pour piloter votre bouquet de chaînes à la voix.

A noter que certaines fonctionnalités sont réservées à des appareils spécifiques, par exemple sur le Nest Hub max de Google, vous pouvez activer les sous-titres mais aussi simplement lever la main devant l’écran pour mettre en pause votre programme. Certaines chaînes, comme celles du groupe TF1 ne sont pas disponibles et les Replays ne sont pas concernés non plus. Mais c’est une jolie avancée pour la plateforme OTT, qui a récemment lancé sa plateforme B2B à destination, entre autre, des opérateurs.

Car auparavant, ce service n’était proposé que par MyCanal, et il fallait notamment payer pour lancer d’autres chaînes que celles du groupe, ou sur la plateforme France Télévisions qui propose forcément un nombre de chaînes réduites. Ici, avec l’offre de base de Molotov, c’est un nombre respectable de chaînes qui sont concernées par cette nouveauté.

Source : Google Home France