Molotov va proposer sa plateforme TV aux opérateurs

C’est officiel, la plateforme de télévision par internet aux 11,5 millions d’utilisateurs annonce ce matin le lancement de Molotov Solutions, une offre de services à destination des médias, des opérateurs télécoms, des producteurs de contenus et des collectivités.

“Dans un contexte d’explosion des usages OTT, le succès de la plateforme grand public de Molotov suscite pour l’entreprise de nombreuses sollicitations de professionnels, en France comme à l’international”, partant de ce postulat, la célèbre plateforme TV française annonce aujourd’hui le déploiement de “Molotov Solutions”, sa nouvelle activité consacrée au B2B, une première incursion sur ce marché.

Concrètement, cette nouvelle offre “capitalise sur l’héritage de Molotov, son savoir-faire et sa connaissance approfondie de l’environnement OTT”. Cette solution s’adresse aux professionnels, à savoir les médias, les opérateurs, les producteurs de contenus et des collectivités. Molotov leur offre ainsi la possibilité “de créer, gérer, héberger et éditorialiser des plateformes à la fois linéaires et non linéaires, gratuites et payantes (abonnements, à l’acte), des chaînes en live et des contenus vidéos à la demande”, indique t-il. La start-up met ainsi à disposition ses innovations et fonctionnalités (Live, SVOD, DRM, abonnement, algorithmes, data collection, NPVR…), sur tous les écrans et appareils connectés (mobile, TV, desktop, smart TV, consoles). Autrement dit, des solutions clés en main ou à opérer pour la réalisation de projets OTT “de toutes envergures“.

Pour JeanDavid Blanc (fondateur et président de Molotov) : « Après des années d’apprentissage, de développement et d’opération sur sa plateforme grand public, Molotov a acquis un savoir-faire solide, largement plébiscité par les utilisateurs et les professionnels du secteur. Sa connaissance du métier et ses acquis technologiques lui permettent ainsi de se positionner naturellement comme un des leaders sur le marché B2B de l’OTT, en France et à l’international. »