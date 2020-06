Orange, Free, SFR et Bouygues ont investi 10,4 milliards d’euros dans les réseaux fibre et 4G en 2019, un record historique

Une nouvelle année record pour les investissements télécoms, portés par la fibre.

Qui a dit que les opérateurs n’investissent pas suffisamment dans les réseaux ? Comme chaque année, l’Arcep fait le point sur la situation du marché des télécoms français. Dans son observatoire, le régulateur félicité “la très forte mobilisation des opérateurs”. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, Orange, Free, SFR et Bouygues ont investi 500 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2018 pour un montant global (hors fréquences) de 10,4 milliards d’euros, soit un nouveau record historique. “En valeur nominale, le montant des investissements a augmenté de près de 50% en cinq ans”, explique la police des télécoms.

Autre enseignement, cette progression est pour la troisième année consécutive, tirée par l’investissement des opérateurs dans le déploiement de la fibre.

Par ailleurs, cette hausse des investissements s’accompagne d’un recul de 1% du revenu des opérateurs et “d’une quasi-stabilisation des prix des services fixes et mobiles résidentiels en France métropolitaine au cours de l’année 2019”, précise l’Arcep. On le savait, après une année 2018 marqué par une guerre des prix, les opérateurs “ont atténué la pratique des offres promotionnelles” l’année dernière.