Smartphones : Samsung annonce deux smartphones en France et Qualcomm veut rendre les modèles 5G plus accessibles

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : la disponibilité du Redmi 9 en France, la présentation d’un chipset Snapdragon 690 pour démocratiser la 5G, mais pas seulement, et l’arrivée des smartphones Galaxy A51 5G / A21s en France.

Xiaomi a récemment dévoilé un smartphone pour les petits budgets. Nommé Redmi 9, il s’équipe d’un chipset MediaTek Helio G80, d’une batterie 5 020 mAh supportant la charge 18 watts, d’un écran IPS 6,53 pouces FHD+ et d’un quadruple capteur photo 13 + 8 + 5 + 2 Mégapixels.

On peut désormais le commander pour des expéditions à partir du 23 juin. Il existe en deux configurations 3 + 32 Go et 4 + 64 Go à 159,90 et 189,90 euros. Jusqu’au 23 juin, la seconde revient d’ailleurs à 169,90 euros.

De son côté, Qualcomm a présenté un chipset Snapdragon 690, premier de la série 600 à proposer la 5G, grâce à un modem X51 intégré, et à supporter les écrans 120 Hz. La firme de San Diego entend donc apporter une connectivité plus rapide et un affichage plus rapide dans les jeux, au plus grand nombre. La plate-forme est aussi synonyme d’un processeur octa-core jusqu’à 2,0 GHz et d’un support du Wi-Fi 6.

Quant à Samsung, il a annoncé l’arrivée des smartphones Galaxy A51 5G et A21s sur le marché hexagonal.

Coûtant 479 euros, le premier arrivera sur les étals fin juin. Il propose notamment un chipset Exynos 980, un écran AMOLED 6,5 pouces FHD+, un quadruple capteur photo 48 + 12 + 5 + 5 Mégapixels et une batterie 4 500 mAh rechargeable en 15 Watts. Vendu 239 euros, le second est d’ores et déjà disponible en France, y compris chez Free Mobile. Il propose notamment un chipset Exynos 850, un écran IPS 6,5 pouces HD+, un quadruple capteur photo 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh rechargeable en 15 Watts.