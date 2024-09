Free Mobile frappe fort, Canal+ “incontournable”, Xavier Niel vexé ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms…

Qui se moque de qui ?

Un nouveau forfait est disponible chez Free Mobile, l’opérateur a en effet revu son offre Série Free qui passe à 10.99€/mois au lieu de 9.99€. Comme d’habitude, l’offre dure un an avant de basculer sur le forfait à 19.99€/mois. Si l’enveloppe de data en France reste la même, à savoir 160 Go, deux nouveautés sont au programme. En plus d’avoir revu à la hausse l’enveloppe data à l’étranger, qui atteint 25 Go, l’opérateur inclut dorénavant la 5G dans son offre. Certains considèrent que c’est un peu tardif pour intégrer la 5G, mais il faut se rappeler que pendant longtemps c’était surtout chez les autres opérateurs que la 5G incluse s’est fait attendre…

Canal+, distributeur incontournable du streaming en France ?

Le Meilleur du Cinéma, éditeur d’UniversCiné, a acquis Filmo auprès de Wild Bunch pour devenir le leader du cinéma indépendant en France et renforcer sa présence dans le secteur de la VOD. Une alliance importante, notamment pour la distribution du cinéma indépendant, mais est-il possible de subsister sur le marché français sans passer par l’agrégateur ultime : Canal+ ? La question se pose.

Un Veepee sexy, mais qui peut être vite contrée

Free a dévoilé son offre spéciale sur Veepee et il s’agit d’un forfait mobile à 7,99€/mois, sans limitation de durée, et qui inclut 110 Go de data en France et 20 Go par mois en Europe et dans les DOM. Cette offre est valable sur le site Veepee.fr jusqu’au 30 septembre à 6h00 et est résolument intéressante, notamment pour les petits budgets et de par son caractère immuable d’un point de vue tarifaire. Si la concurrence réagit vite, l’offre a tout de même été saluée par les internautes.

Qui a vraiment été vexé ?

Le fondateur de Free qui a récemment rempli l’Olympia revient sur sa tentative d’excursion à la TV et sur son refus de participer aux candidatures pour une fréquence de la TNT. Il avait pourtant essayé de prendre la place de M6 en 2023 avec son projet de chaîne “La Six”, sans succès. Certains se sont alors interrogés sur l’attribution de 15 fréquences de la TNT, remises en jeu pour 2025. Il n’a pourtant pas tenté le coup et explique les raisons de ce choix. Alors que le fondateur affirme en plaisantant qu’il avait vexé l’Arcom, d’autres taquins n’ont pas hésité à suggérer que le fait de ne pas candidater était plutôt signe de vexation de la part du milliardaire.

Une offre “bidon” d’Orange en réponse à Free Mobile

La bataille de la 5G SA a officiellement été lancée cette semaine par Free Mobile, se revendiquant comme étant le 1er opérateur à permettre à ses abonnés grand public à l’échelle nationale de bénéficier sans surcoût de son nouveau coeur de réseau 5G, apportant plus de débits et une meilleure latence, idéal par exemple pour le gaming nomade. Si Orange, SFR et Bouygues ont déjà lancé des offres 5G+ sur le marché des entreprises estimant que les usages de la 5G SA y sont plus pertinents (network slicing, 5G privée), ils prévoient d’emboîter le pas à Free Mobile sur le B2C d’ici quelques mois.Mais l’offre 5G+ Home d’Orange essuie déjà quelques critiques…

