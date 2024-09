Que vaut le nouveau forfait à 7.99€/mois à vie de Free Mobile face aux offres RED, B&You et Sosh ?

Free propose jusqu’au 30 septembre au moins un forfait pour le moins alléchant sur le site Veepee. Univers Freebox vous propose de vous faire un avis avec un comparatif simple.

L’opérateur de Xavier Niel a lancé mardi dernier un tout nouveau forfait temporaire sur le site d’e-commerce Veepee. La concurrence ne s’est pas fait attendre pour rétorquer en adaptant ses offres. Ainsi que vaut cette offre spéciale face à la concurrence ?

Univers Freebox a réalisé un petit comparatif pour vous donner un ordre d’idée. Pour cela, nous nous basons sur les forfaits sans engagement ayant un tarif proche de celui de Free Mobile et une enveloppe data assez proche. Nous nous concentrons également sur les opérateurs nationaux (et leurs marques low-price) et n’incluons pas les MVNO dans ce comparatif. Les offres comparées sont celles proposées à 16h ce mardi 24 septembre par les opérateurs.

Prix et Data Tarif Enveloppe data en France Free Mobile (Veepee) 7,99€/mois 110 Go (5G) Red by SFR 7,99€/mois 100 Go (5G) Sosh 9,99€/mois 100 Go (4G) B&You 7,99€/mois 110 Go (5G)

Communications et roaming Appels/SMS Data à l’étranger Free Mobile (Veepee) Illimités en France et depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine 20 Go en Europe et DOM en 5G ou 4G selon les destinations Red by SFR Illimités en France et depuis Europe et DOM 22 Go en UE/DOM (4G) Sosh Illimités en France et depuis Europe et DOM 20 Go en UE/DOM (4G) B&You Illimités en France métropolitaine 25 Go en UE/DOM (4G)

Technologies SIM/eSIM VoLTE/VoWiFi/VoNR Free Mobile (Veepee) Oui/Oui Oui/Oui/Oui Red by SFR Oui/Oui Oui/Oui/Non Sosh Oui/Oui Oui/Oui/Non B&You Oui/Oui Oui/Oui/Non

Autres Service Client Prix de la carte SIM Free Mobile (Veepee) Free Proxi, Réseaux sociaux, Téléphone, Application/ Site Web 10€ Red by SFR Application/ Site Web, Réseaux sociaux 10€ Sosh Application/ Site Web, 10€ B&You Application/ Site Web, Réseaux sociaux, Téléphone 1€

Verdict : l’offre Veepee se démarque même si la concurrence est rude

Sur cette gamme de tarifs, la concurrence est bien plus compétitive que lorsque l’on compare avec le forfait Free 5G à 19.99€/mois. Les opérateurs low-cost se livrent bataille assez férocement et n’hésitent pas à modifier leurs forfaits pour séduire des abonnés cherchant un forfait complet pour peu cher. L’offre Veepee reste l’une des plus alléchantes en termes de contenu (data…) et a cependant pour elle le fait de faire bénéficier d’un service client très varié, notamment avec l’assistance de proximité Free Proxi. Pour les plus technophiles, Free reste à l’heure actuelle le seul opérateur à proposer la VoNR et a rattrapé son retard sur la VoLTE et la VoWiFi, permettant des appels de meilleure qualité. On notera cependant un petit hic pour ceux qui cherchent des économies partout : le prix de la carte SIM reste encore à 10€, quand Bouygues Telecom la propose à 1€.

