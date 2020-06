Free Mobile joue avec la data de son forfait “Série Free” et augmente son prix

Free Mobile fait du yoyo avec son offre intermédiaire “Série free” et propose le temps d’une semaine son forfait avec 60 Go de data en France métropolitaine et 8 Go en roaming pour 10,99€/mois pendant un an.

L’opérateur tente toutes les formules et change les prix. Lancé en juillet 2018, son offre “Série Free” ne cesse de gagner ou perdre de la data depuis plus d’un an. Habituellement proposée avec 50 ou 60 Go de données en France métropolitaine et 4 Go en roaming au prix de 9,99€/mois pendant 12 mois, ce forfait a récemment inclus 80 Go de data pour 10,99€/mois pendant un an pour toute nouvelle souscription, le temps d’une semaine. Aujourd’hui, l’opérateur tente une nouvelle combinaison en affichant jusqu’au 16 juin, une formule intégrant 60 Go de data dans l’hexagone et 8 Go en roaming pour 10,99€/mois pendant un mois. Force est de constater que l’offre est moins alléchante que celle proposée il y a deux semaines.

A l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free classique 100 Go à 19,99€/mois ou data illimitée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.

Pour rappel, Free a aussi augmenté fin mars à 1 Mbit/s le débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet pour les abonnés à ce forfait, une opération prolongée le mois-dernier jusqu’au 11 juin.