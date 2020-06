Quel enrichissement préfèreriez-vous sur le forfait 2€ de Free Mobile ? Il n’y a pas photo

Et si Free Mobile enrichissait prochainement de manière pérenne son forfait à 2€ ? Vous préfèreriez alors 1 Go de data et 4h d’appels.

En multipliant les améliorations temporaires sur son forfait 2€ pour accompagner ses abonnés pendant la crise sanitaire, Free Mobile a relancé la possibilité d’un enrichissement sur la durée. Pour savoir quelle amélioration les internautes souhaiteraient sur cette offre, Univers Freebox a lancé un sondage le 15 mai dernier. Le verdict est sans appel, sur les 4730 participants, 51% préfèreraient 1 Go de data contre 50 Mo actuellement et un doublement des deux d’appels soit 4h au lieu de 2h. La première formule spéciale confinement de l’opérateur semble donc avoir séduit.

Derrière, trois possibles enrichissements se tiennent dans un mouchoir de poche. Plus de data en France et roaming plairait à 19% des votants. Les appels illimités actuellement proposés par l’opérateur jusqu’au 11 juin, seraient davantage appréciés pour 15% des sondés. Enfin, 14% des participants verraient d’un bon oeil tout enrichissement quel qu’il soit à condition que le prix ne change pas. Dans le même temps, seulement 1% aimerait un plus large choix de destinations.

Evoquée par Xavier Niel en 2018, l’évolution du forfait 2€ de Free Mobile se fait donc toujours attendre malgré plusieurs gestes de l’opérateur pendant la pandémie, symbolisés par des améliorations temporaires. Toujours aux abonnés absents, la révolution mobile envisagée par Free sera certainement l’occasion pour lui de transformer son forfait voire de le faire disparaître dans son optique de simplification des offres. Il faut le rappeler, l’opérateur ne cesse de perdre des abonnés à son forfait 2€ depuis 2018. C’est aujourd’hui son talon d’Achille bien qu’il dispose encore de 5 millions d’abonnés à cette offre.