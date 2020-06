Mobile : comparatif du nombre d’abonnés chez Orange, Free, SFR et Bouygues

Les opérateurs ayant communiqué leurs nombres d’abonnés respectifs pour le premier trimestre 2020, il est donc possible d’établir un comparatif de leurs bases totales.

Au cours du premier trimestre 2020, Orange occupait ainsi la première place malgré une érosion de sa base d’abonnés (- 58 000). L’opérateur historique est suivi par SFR, Free et Bouygues Telecom dont les bases ont toutes progressé. Notez que nous prenons en compte le parc mobile hors MtoM en excluant les offres prépayées type Mobicarte.

Orange leader et Free sur la 3e marche du podium

Même s’il est le seul à avoir vu sa base d’abonnés se réduire au cours du premier trimestre 2020, Orange confirme sa place de leader avec 19,388 millions d’abonnés aux forfaits. Sa marque Sosh, qui se montre d’ailleurs plus agressive en ce moment avec des gros forfaits sans engagement et sans prix changeant au bout d’un an, revendique quant à elle 3,925 millions d’abonnés.

SFR et sa marque Red by SFR arrivent à la seconde place avec 14,479 millions d’abonnés à l’issue du troisième trimestre 2020. Ayant relancé la machine sur le mobile, Free se retrouve en troisième place avec 13,326 millions d’abonnés, dont 5,048 millions sur le forfait voix et 8,278 millions sur le forfait 4G illimitée. Bouygues Telecom ferme la marche avec 11,7 millions d’abonnés sur le mobile.

La guerre des promotions repart de plus belle

Les chiffres pourraient changer plus ou moins sensiblement au cours des prochains trimestres avec la guerre des promotions récemment relancée dans le mobile. D’autant plus que, selon les exercices, Bouygues et SFR attirent deux à quatre fois plus de nouveaux clients par rapport à Orange.

Les opérateurs mobiles virtuels en sont également, s’essayant notamment aux recettes des opérateurs classiques. Auchan Telecom et NRJ Mobile s’inspirent en effet des ventes privées de Free avec un smartphone offert contre un engagement de 24 mois.