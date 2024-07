Freebox et Free Mobile : on vous dit tout sur les offres promotionnelles disponibles

Free propose des promotions diverses et variées pour ses nouveaux et anciens abonnés, tant sur le mobile que sur le fixe, voici un petit récapitulatif.

Entre services offerts, soldes en boutique et avantages pour les abonnés, on trouve plusieurs promotions plutôt alléchantes disponibles pour ceux qui sont clients ou non chez Free et Free Mobile. Univers Freebox vous propose de faire le tour des offres proposées par l’opérateur.

Des services offerts pour les abonnés Freebox

Si la Freebox Ultra propose pléthore de services inclus, les autres offres disposent généralement d’arguments alléchants pour y passer, notamment des périodes de gratuité pour certains services populaires. Ce sont majoritairement des services de SVOD et la période de gratuité peut varier selon les offres. Voici une liste pour y voir clair.

Max (HBO) : offert pendant 3 mois aux abonnés Freebox Ultra, Ultra essentiel et Pop ou 1 mois pour les autres abonnés (hors Crystal) dans sa version Basic avec Pub. 5.99€/mois après la période de gratuité.

offert pendant 3 mois aux abonnés Freebox Ultra, Ultra essentiel et Pop ou 1 mois pour les autres abonnés (hors Crystal) dans sa version Basic avec Pub. 5.99€/mois après la période de gratuité. Canal+ La Chaîne en Live : offert pendant 3 aux abonnés Freebox Ultra Essentiel et Pop (inclus pour Freebox Ultra), puis 15.99€/mois

offert pendant 3 aux abonnés Freebox Ultra Essentiel et Pop (inclus pour Freebox Ultra), puis 15.99€/mois Amazon Prime : 6 mois offerts aux abonnés Freebox Ultra Essentiel, Pop et Révolution Light (inclus pour Freebox Ultra) puis 6.99€/mois

6 mois offerts aux abonnés Freebox Ultra Essentiel, Pop et Révolution Light (inclus pour Freebox Ultra) puis 6.99€/mois Cafeyn : 3 mois offerts à tous les abonnés (inclus pour Freebox Ultra) puis 9.99€/mois

3 mois offerts à tous les abonnés (inclus pour Freebox Ultra) puis 9.99€/mois Nextory : 60 jours gratuits puis 9.99€/mois pour tous les abonnés Freebox

Outre ces promotions qui sont directement accessibles depuis l’espace abonné, il en existe d’autres. Spécifiquement pour les abonnés Freebox Ultra avec La Chaîne Canal+ en Live qui bénéficient d’offres promotionnelles sur d’autres formules du groupe Canal. Par exemple, Canal+ Sport est proposé à 19€/mois au lieu de 34.99€/mois exclusivement pour les abonnés Freebox Ultra. D’autres offres comme Canal+ Ciné Séries ou Canal+ bénéficient également d’une remise de 15.99€/mois. Pour en bénéficier, il suffit de choisir l’abonnement lorsque vous activez Canal+ en Live (voir notre tutoriel sur comment activer Canal+ en Live) ou de vous rendre sur votre espace abonné.

Les amateurs de sport peuvent également bénéficier en ce moment d’offres sur 4 packs beIN Sports à prix réduit. Voici les offres :

Pack beIN SPORTS + Pack Portugais à 17,99 € au lieu de 19,98 € séparément.

Pack beIN SPORTS + Pack Espagnol à 17,99 € au lieu de 20,98 € séparément.

Pack beIN SPORTS + Pack Allemand à 17,99 € au lieu de 21,98 € séparément.

Pack beIN SPORTS + Pack Türk+ à 19,99 € au lieu de 23,98 € séparément.

Les abonnés Freebox peuvent également profiter de promotions sur divers modèles de téléviseurs connectés Samsung depuis leur espace abonné. Si vous souhaitez profiter d’une solution de cybersécurité plutôt complète, les deux suites McAfee Sécurité et Sécurité Avancée sont offertes pendant un mois (puis respectivement 4.99€/mois et 6.99€/mois). Et si vous n’êtes pas encore abonnés Freebox, vous pouvez encore profiter de l’offre Veepee avec la Freebox Révolution Light à 19.99€/mois pendant un an. L’offre est disponible jusqu’au 8 juillet prochain.

Des promos pour les abonnés Free Mobile

Du côté de Free Mobile, il s’agit avant tout de promotions, à l’exception peut être du service offert Oqee avec le forfait à 19.99€/mois. Ce dernier permet d’accéder en France et dans l’UE à plus de 200 chaînes en mobilité et sur de nombreux supports (LG, Samsung TV, Apple TV, navigateur…)

En ce moment, sur le site de Free Mobile, vous pouvez profiter des Merci Days jusqu’au 23 juillet prochain avec de nombreuses promotions allant jusqu’à 250€ de remise sur une large sélection de smartphones 5G. Voici quelques exemples de smartphones concernés :

Samsung Galaxy S23 FE 128Go

Honor Pack Magic6 Pro 5G 512Go & Watch GS3

Samsung Galaxy S24 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Motorola Razr 40 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Et pour les abonnés Free Mobile, un “avantage exclusif” est accessible depuis votre espace abonné grâce à un partenariat avec CertiDeal. A l’occasion des soldes, ce dernier permet de bénéficier de 8% de réduction sur tout le site.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox