Canal+ envoie un mail aux abonnés Freebox Ultra pour leur proposer une offre exclusive

Découvrez l’offre Canal+ Sport à 19,99€/mois au lieu de 34,99€/mois exclusivement pour les abonnés Freebox Ultra.

“Vivez les huitièmes de finale de l’Euro 2024 comme si vous y étiez en souscrivant à Canal+ Sport à 19€/mois au lieu de 34,99€/mois, abonnement mensuel”, annonce actuellement par mail la filiale de Vivendi dans un mail envoyé aux abonnés Freebox Ultra de Free. Cette offre offre est ainsi réservée au clients à la nouvelle box de free avec Player TV Free 4K et sous réserve de ne pas être déjà abonné à une offre Canal+.

“En cas de résiliation ou de modification de votre abonnement Freebox Ultra, le tarif de votre abonnement mensuel à Canal+ Sport sera de 34,99€/mois, uniquement accessible via myCanal, et vous pourrez résilier à tout moment votre abonnement en vous rendant sur l’Espace Client Canal+”, précise le courriel.

Dans le détail, cette offre inclut non seulement BeIN Sports, DAZN, les chaînes Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Sport 360, Golf+, Foot+ et Multisports 1 mais aussi aussi la chaîne Canal+, Canal+ Box Office, Grand Ecran, Docs, Séries, Kids, ou encore les contenus d’Apple TV+ et myCanal.

L’abonnement Freebox Ultra inclut Canal+ La chaîne en Live. Lors de son activation via l’application Canal+ du Player TV 4K de Free (voir notre tutoriel sur comment activer Canal+ en Live), il possible pour les abonnés Freebox Ultra de sélectionner une offre supérieure directement avec une remise de 15,99€/mois, comme par exenple Canal+ Sport et Canal+ Ciné Séries.

