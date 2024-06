Free lance une série de nouveaux films gratuits pour ses abonnés Freebox et Free Mobile premium

La plateforme AVOD de Free, Oqee Ciné, continue d’étendre son catalogue de films. Cette semaine, coup de projecteur sur Anthony Hopkins.

OQEE Ciné c’est où vous voulez, quand vous voulez et autant que vous voulez. Et c’est inclus dans votre abonnement Freebox et votre forfait mobile Free 5G. Disponible sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD des Player TV Freebox, mais aussi dans l’application OQEE by Free et sur le site oqee.tv, le service de Free propose plus de 500 films et séries en illimité avec publicités. Ce 29 juin, l’opérateur a annoncé des nouveautés.

On commence avec la star de la semaine: sir Anthony Hopkins, anobli par la Reine d’Angleterre en 1993 en hommage à son incroyable carrière.

Depuis le Dracula fantastico-gothique de Coppola où il partage l’affiche avec Keanu Reeves, Gary Oldman et Winona Ryder, au chef d’oeuvre romantique de James Ivory Les Vestiges du jour et son amour secret pour Emma Thompson, son jeu d’acteur est une masterclass dans tous les registres. Il excelle particulièrement dans les rôles de personnages détestables (qui peut oublier Hannibal Lecter?), comme dans le thriller Le kidnapping de Mr Heineken en magnat de la bière imbuvable enlevé par Sam Worthington, ou en juge corrompu dans Les fous du Roi aux côtés de Sean Penn, Kate Winslet, Jude Law et Mark Ruffalo.

Limitless qui augmente les capacités intellectuelles. Bradley Cooper donne la réplique à Robert De Niro dans ce thriller sous amphétamines. Préparez-vous aussi à avoir le cerveau en surchauffe avec la nouvelle drogue dequi augmente les capacités intellectuelles. Bradley Cooper donne la réplique à Robert De Niro dans ce thriller sous amphétamines. Encore plus d’adrénaline? Dans la saga XxX 1&2, les agents très spéciaux Vin Diesel et Ice Cube ont carte blanche pour protéger le gouvernement américain. Un casting costaud avec également Samuel L. Jackson, Asia Argento et Willem Dafoe. Même énergie musclée avec l’intégrale de la série d’action The Player. Un ancien agent du FBI est recruté par un cercle de paris clandestins à Las Vegas. Son job : risquer sa vie pour en sauver d’autres.

Enfin, dans Kids in Love, un étudiant prometteur interprété par Will Poulter (révélé par Labyrinth), sous le charme de la mannequin Cara Delevingne, se perd dans le tourbillon de fêtes et d’insouciance de ses nouveaux amis londoniens. Une histoire touchante de passage à l’âge adulte.

