Freebox Delta, One et Révolution : le service radio se développe encore

De nouvelles radios viennent d’être ajoutées sur la Freebox.

Après 3 nouvelle radio ajoutées ce lundi, Free vient compléter son offre avec encore 2 autres, sur les Freebox Révolution, One et le Player Devialet. Pour découvrir ces nouvelles webradio, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Musique” puis “Radios” des Freebox Delta-Devialet, One et Révolution. Ce service n’est pas disponible sur les Player Freebox Mini 4K et Pop.

Les nouvelles radios qui viennent d’être ajoutées par Free :

Melody Collection : Webradio évenementielle qui va vous surprendre. Redécouvrez vos chansons préférées dans une ambiance qui change au grés de vos envie, des saisons, et de l’actaulaité. Melody collection c’est vintage dans l’air du temps.

FG Hits : Nouvelle thématique pour le groupe FG qui propose une playlist TOP Hit avec des sons dance et electro.

Découvrez comment utiliser le service Radio sur le Player Devialet et la Freebox Révolution

Plusieurs centaines de radios sont en effet disponibles sur votre Player Devialet et la Freebox Révolution. Vous pouvez y retrouver bien sûr toutes les stations les plus connues mais cela va bien au delà. Vous pouvez ainsi y découvrir toutes les playlists pour vos soirées, que ce soit les 80’s, de l’électro, ou un artiste en particulier, tout est disponible. Avec une enceinte haut de gamme, votre Player Devialet devient le système de son idéal. On vous montre comme ça marche dans notre tuto vidéo.

