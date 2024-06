C’est officiel, l’Etat va s’emparer de 80% du groupe Alcatel Submarine Networks

L’Etat a signé une promesse d’achat en vue d’acquérir 80% du groupe Alcatel Submarine Networks (ASN) auprès de Nokia au nom de de “la défense des intérêts fondamentaux de la Nation”.

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a signé une promesse d’achat par l’État ce 26 juin 2024 en vue de l’acquisition de 80% du capital de la holding de détention de la société Alcatel Submarine Networks (ASN) auprès du groupe Nokia, annonce Bercy aujourd’hui dans un communiqué.

Fort d’un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, ASN développe des activités de conception, fabrication, maintenance et pose de câbles sous-marins, c’est d’ailleurs l’un des leaders mondiaux du marché.

“Cette opération démontre la capacité de l’État à investir dans des sociétés françaises afin de soutenir et développer leurs activités stratégiques, ainsi que la pertinence de l’APE comme outil de défense des intérêts fondamentaux de la Nation”, explique le gouvernement. La volonté affichée derrière ce rachat est la maîtrise des procédés de fabrication et des unités de production des câbles-sous marin en fibre optique, des infrastructures “essentielles”, laquelle participe à la résilience de la France et du continent européen.

Alcatel Submarine Networks compte près de 2 000 collaborateurs (dont 1 370 en France), répartis sur plusieurs sites en France et à l’étranger (notamment au Royaume-Uni et en Norvège). Les accords discutés avec Nokia prévoient, à terme, la possibilité pour l’Etat d’acquérir 100% du capital de l’entreprise. Le géant finlandais demeurera actionnaire minoritaire dans une première phase pour faciliter la transition. Cette opération sera soumise aux autorisations réglementaires usuelles, notamment aux procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel concernées.

