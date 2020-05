Free épingle et met en demeure un sous-traitant suite à l’intervention d’un technicien peu soucieux des consignes sanitaires

Free a mis en demeure l’un de ses partenaires suite à l’intervention d’un technicien qui était réfractaire au respect des gestes barrières.

On ne plaisante pas avec la sécurité chez Free. Un abonné a posté son témoignage concernant une intervention pour être raccordé à la fibre, un moment plutôt joyeux d’habitude, mais l’arrivée du technicien jette un froid. Celui-ci ne portait pas de masque et explique que son entreprise “le laisse travailler ainsi” qu’il arrêterait de travailler si on lui disait d’en porter un.

Il s’agissait ici d’une personne travaillant pour l’entreprise Solution 30, mandatée par l’opérateur de Xavier Niel pour réaliser l’intervention, et non d’un technicien Free directement précise d’ailleurs l’abonné.

Il a ainsi témoigné de sa surprise et a directement interpellé Free sur Twitter, qui a réagi et a voulu le rassurer au sujet de sa fermeté concernant le respect des gestes barrières. Il a d’abord expliqué dans un tweet avoir envoyé une mise en demeure à son partenaire suite à ce témoignage, puis a détaillé la communication effectuée auprès des sous-traitants.

FYI tous nos sous-traitants ont reçu :

💉un ticket Helper de transmission des consignes à respecter lors des interventions

💉un document Règles Coronavirus joint au ticket Helper

💉une annexe au Plan de Prévention concernant les risques épidémiologiques à signer Free (@free) May 27, 2020

Depuis le confinement, Free affiche sur son site web les consignes de sécurité a appliquer lors de l’intervention des techniciens à domicile, tant pour les abonnés que pour les salariés ou sous-traitant.

Toujours dans cette volonté d’appliquer au mieux les gestes barrières, l’organisation des Free Center a été revue pour assurer la sécurité des abonnés se rendant en boutique et des salariés. On ne plaisante pas avec les règles sanitaire chez Free, et l’opérateur veille au grain.