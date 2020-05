Clin d’oeil : le Canard Enchaîné ironise sur Martin Bouygues et son appel à un report de la 5G

La volonté soudaine de Martin Bouygues d’un report de la 5G, du pain béni pour le palmipède.

Fidèle à lui-même, le journal satirique s’est fendu hier dans ses pages d’une analyse aussi moqueuse qu’ironique. Dans son viseur, le PDG de Bouygues Telecom et sa tribune dans les colonnes du Figaro.

“Le 23 mai, Martin Bouygues a pris sa plus belle plume pour demander le report jusqu’à 2021 des enchères d’attribution des fréquences 5G”, s’amuse le Canard Enchaîné. Selon lui, il y a de quoi puisque ni le gouvernement, ni l’Arcep n’étaient au courant, la méthode a d’ailleurs été jugée étonnante par le président du régulateur.

Pour autant, les déclarations de Martin Bouygues n’ont rien de surprenantes pour le palmipède. Les enchères 5G vont rapporter à l’Etat au minimum 2,17 milliards d’euros.“L’Etat a besoin d’argent ? Martin Bouygues aussi. Le Covid-19 a mis sa branche BTP sur le carreau. Malgré les audiences record de TF1, la pub ne paie plus . Il lui faut donc retrouver des marges”, canarde le journal. Heureusement, le pédégé peut compter sur les performances financières et commerciales de sa filiale télécom mais il se porterait encore mieux s’il pouvait éviter des investissements colossaux en particulier sur le cas Huawei.

Car pour l’heure, le flou persiste toujours autour de l’autorisation du gouvernement d’utiliser les équipements du géant chinois sur la 5G. En cas de refus, Bouygues SFR seraient dans l’obligation de remplacer leurs antennes 3G et 4G pour des raisons de compatibilité, près de la moitié étant équipée par l’équipementier. Les sommes à débourser seraient alors énormes.

Un autre argument exposé par Martin Bouygues pour un report des enchères 5G titille le Canard Enchaîné, celui de prendre le temps de la pédagogie et de la conviction au vu du contexte actuel. “Il suffit de regarder le débat public pour constater que la 5G suscite aujourd’hui bien plus de méfiance et de scepticisme que d’engouement et d’enthousiasme. On assiste même à une montée inquiétante des thèses complotistes expliquant que la 5G aurait un rôle dans la diffusion du coronavirus ! Toujours est-il que, partout en Europe et notamment en France, les dégradations criminelles d’antennes mobiles se multiplient” a t-il expliqué. Ce à quoi le journal satirique répond : “Martin Bouygues dans les habits du défenseur des sans culottes gauchos-écolos . . . c’ est assez culotté”.