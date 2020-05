Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 150 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles chez Free. Ces derniers temps, la boutique de l’opérateur s’est enrichie de plusieurs modèles à moins de 150 euros, proposant ainsi plus de choix aux personnes au budget serré. Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone.

Alcatel 3L 2020 : le paquet sur la photo sur un smartphone à 139 euros

Avec son triple capteur 48 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra grand-angle + macro), le constructeur entend proposer une certaine polyvalence en photo sur un smartphone à petit prix. À côté de cela, il s’équipe d’un écran IPS 6,22 pouces HD+ où s’affiche une interface Android 10, d’un stockage 64 Go et d’une batterie 4 000 mAh annonciatrice d’une autonomie confortable. Bienvenue aussi : la présence du mini-jack

Nous vous proposerons prochainement un test complet de ce smartphone. Il vient en effet d’arriver à la rédaction.

Nokia 2.3 : le smartphone Android One à 129 euros

Avec le Nokia 2.3, on profite de la dernière version d’Android, d’une certification Android One assurant un bon suivi dans les mises à jour, de performances suffisantes pour jouer à des titres tels qu’Asphalt 9 ou Call of Duty Mobile (avec des graphismes au minimum, évidemment) et d’une autonomie atteignant facilement les 2 jours. Sans trop de surprise, la partie photo se révèle très moyenne. Il faudra aussi composer avec une charge assez lente (à faire la nuit, donc) et une reconnaissance faciale pas des plus rapides non plus.

Alcatel 1S 2020 : le smartphone à 99 euros

L’Alcatel 1S 2020 est le smartphone le moins cher parmi ceux actuellement disponibles dans la boutique de Free Mobile.

Sous Android 10, il propose un processeur octa-core 1,8 GHz avec 3 Go de RAM, un écran IPS 6,22 pouces HD+, un stockage 32 Go extensible par MicroSD, un triple capteur photo 13 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière, un capteur 5 Mégapixels pour les selfies et une batterie 4 000 mAh. On a donc la dernière version de l’OS mobile de Google avec la promesse d’une bonne autonomie. Il faudra évidemment faire des concessions en termes de performances et de photo.

Lui aussi est récemment arrivé entre les mains de la rédaction d’Univers Freebox, qui vous en proposera bientôt un test complet.