Totalement fibrés : Les projets de Free à court et long terme, quel avenir pour le forfait 2€ ? Ca avance sur la fibre et la 4G, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité. Pour ce nouveau numéro, nous revenons sur les infos lancées par Free sur ses futures projet, et les retards annoncés sur la Freebox V8. Free fait des tests sur son forfait 2€, quel est réellement son avenir ? Et bien sur toutes nos rubrique habituelles : qui bénéficie de notre TOP ou au contraire de notre FLOP, etc. Bon visionnage ! Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox.