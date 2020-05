Chaînes cinéma gratuites pour tous les abonnés Freebox : les films à voir absolument dès ce week-end

Des films cultes aux grosses productions hollywoodiennes en passant par des pépites à découvrir, le 7ème art, ça continue pendant le déconfinement pour tous les abonnés Freebox avec notamment TCM Cinéma (canal 123) accessible gratuitement jusqu’au 28 mai prochain. Incluses dans le bouquet basique, Paramount Channel (52) et RTL9 (29) valent elles aussi le détour. Presque cinéphile, Univers Freebox vous souffle ses incontournables des prochains jours !

Vendredi : requins féroces ou volcan en éruption ?

En guise de mise en bouche, à 18h45 sur TCM Cinéma , “Le Monde selon Garp”, adaptation du roman du même nom de John Irving. Découvrez la vie à part de Garp, fils d’une infirmière célibataire joué par Robin Williams, et écrivain candide.

Il faudra éviter la catastrophe et s’en sortir indemne à 20h50 sur Paramount Channel avec “Le Pic de Dante”. Le pitch : ” Après avoir tenté en vain d’alerter les autorités d’une petite ville, un scientifique joué par Pierce Brosnan doit défendre chèrement sa vie dans l’enfer d’une éruption volcanique. Le maire, jeune femme pleine de courage, et ses deux enfants le suivent dans cette course à la survie.”

Et sinon un soirée “Les Dents de la mer” sur RTL9 vous attend. Mais de manière inversé. A 20h45 prendra place la deuxième partie, avec moins de mordant puisque Spielberg a quitté le navire suivi à 22h45 du premier opus, un film-culte encore consiéré aujourd’hui comme « La » référence du genre. Les requins n’ont jamais été aussi féroces !

Samedi : deux flics à Miami ou le casse du siècle ?

A 16h55, un après-midi sur le canapé avec Sylvester Stallone bien plus sobre que dans Rambo ? Jetez-vous sur “Copland” sur RTL9. “À la suite d’une bavure policière, un flic incorruptible débarque dans une ville-dortoir américaine où les forces de l’ordre appliquent leur propre loi, au mépris d’un supérieur fantoche.”

Ben Affleck incarnant le super agent Jack Ryan dans adaptation plutôt réussie d’un best-seller de Tom Clancy, cela vous tente ? RTL9 diffusera à 10h35 “La somme de toutes les peurs”.

Suivra à 20h45 l’excellent “Miami Vice, deux flics à Miami” avec Colin Farrell, Jamie Foxx dans la peau de deux flics de haute volée infiltrant un cartel international de trafiquants de drogue avec la ferme intention de le démanteler. Mais la famille et les sentiments vont leur mettre des bâtons dans les roues ! Brillant, noir et déroutant !

Toujours pas convaincu ? Tentez avant de rejoindre les bras de Morphée, Prisoners à 22H55 toujours sur RTL9 avec Hugh Jackman (X-Men) et Jake Gyllenhaal. “Un père désespéré décide de rendre sa propre justice, en enlevant et en torturant l’homme qu’il croit être responsable de la disparition de sa fille de 6 ans.”

Notre coup de coeur de la soirée :

“The Big Short : le casse du siècle” avec Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell, Brad Pitt à 20h50 sur TCM Cinéma. Sorti en 2015, cette grosse production plonge à Wall Street en 2005 où quatre traders, anticipent l’explosion de la bulle financière et la crise immobilière, ils parient contre les banque et décrochent le pactole.

Dimanche : des fous rires avant de passer aux choses sérieuses

Des gags à mourir de rire dans la comédie policière “Very Bad Cops “(2010) sur RTL9 à 16h55. Le casting est XXL : Will Ferrell, Mark Wahlberg, Samuel L Jackson, Dwayne Johnson, Michael Keaton et Eva Mendes.

A 20h50 sur TCM Cinéma, “Les évadés”, un classique souvent classé dans le top 100 des meilleurs films de l’histoire. C’est le récit d’un homme injustement condamné pour les meurtres de sa femme et de l’amant de celle-ci et qui va passer près de vingt ans dans un pénitencier.

Le semaine prochaine : un homme éléphant, un cerveau dopé, et un classique de l’horreur

Lundi 25 mai :

Attachez vos ceintures à 20h50 sur TCM Cinéma ! C’est parti pour deux heures de cascades et de rebondissements dans “U.S Marshals avec Tommy Lee Jones dans le rôle du vieil ours qui a du flair.

Mardi 26 mai :

Repoussez les limites de votre cerveau sur Paramount Channel à 18h35, dans “Limitless”, une nouvelle drogue donne des ailes et un savoir infini à un écrivain raté joué par Bradley Cooper qui va devenir un génie de Wall Street.

Suivra de l’aventure à 20h40 avec “Congo” : Des scientifiques américains, escortés par un aventurier roumain, découvrent en Afrique centrale les ruines d’une cité perdue protégés par des singes d’une espèce mutante dangereuse. Une bonne adaptation.

A ne pas louper également, un chef-d’oeuvre du 7ème art à 18h50 sur TCM Cinéma : Elephant Man de David Lynch. Incroyablement maîtrisé, une image noir et blanche forte, une composition de John Hurt qui donne toute l’épaisseur nécessaire, un plaidoyer au droit à la différence. Sublime.

Suivra à 2050, “Contact”, un film de science fiction porté par une excellente Jodie Foster dans le rôle d’une scientifique tentant d’ établir une communication avec d’autres univers.

Et quoi de mieux qu’un grand classique de l’horreur pour conclure la soirée avec “L’Exorciste” à 23h15 sur le canal 123. Il s’agit de la version de l’an 2000 agrémentée de 11 minutes de scènes additionnelles.

Mercredi 27 :

A 20h50 sur TCM Cinéma : “Wyatt Earp”, un western certes long mais les amateurs du genre seront comblés. C’est surtout basé sur une histoire vraie plongeant en pleine conquête de l’Ouest, à travers la biographie d’un de ses plus célèbres héros.

Suivra à 23H55 un peu de romance et drame dans ce classique en noir et blanc de 1942 : “Casablanca”. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club le plus couru de la ville est tenu un Américain en exil. Mais l’établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient se procurer les papiers nécessaires pour quitter le pays.