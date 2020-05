Cdiscount Mobile lance une nouvelle série limitée avec un forfait à 100 Go

Le MVNO a lancé un nouveau forfait 100 Go pour 9.99€/mois pendant un an.

Jusqu’au 26 mai prochain, Cdiscount Mobile propose une nouvelle série limitée “L’immanquable” à 9.99€ par mois pendant un an, sans engagement. Le prix repasse à 20€ par mois après la période de promotion et il faudra bien sûr compter sur 10€ supplémentaires pour la carte SIM lors de la commande.

Sont compris dans cet offre les appels, SMS et MMS illimités en France et au sein de l’Union européenne et dans les DOM. Côté data, vous disposerez de 100Go en 4G en France et d’une enveloppe dédiée à l’UE et aux DOM de 5Go.