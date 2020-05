Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 130

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Un nouveau type de problème de voisinage ! Provocation cocasse par WiFi interposé !

J’ai changé le nom de mon réseau WiFi pour celui-ci : ¨Borne de test 5G COVID-19¨ J’attend la réaction de mon voisin conspirationniste Complots Faciles (@ComplotsFaciles) May 15, 2020

Bouygues Telecom pris en flagrant délit de gaspillage !

@bouyguestelecom bonjour, en plus du délai de 10jours, je ne vous félicite pas pour l’emballage de min boîtier fibre … pic.twitter.com/WaW8TRYSiD Niirti (@niirti) May 20, 2020

Quand certains voient des Freebox Révolution partout !

Ça c’est la Freebox revolution bg https://t.co/D8X7Dy3jze Baki 🅙 (@Baki__69) May 20, 2020

Free se lâche dans ses publicités sur le web… Basta la vista ??? On cherche toujours à comprendre !

En attendant de voir l’intérieur d’une Freebox ! A bon entendeur !