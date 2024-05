Bouygues Telecom annonce des divergences retardant le rachat de La Poste Mobile

Des différends entre les deux actionnaires de La Poste Mobile impactent la réalisation de la vente à Bouygues Telecom du 5e opérateur mobile en France .

SFR et La Poste n’arrivent pas à accorder leurs violons. Après avoir signé fin février un protocole d’exclusivité avec le groupe La Poste pour l’acquisition de l’opérateur virtuel La Poste Telecom aujourd’hui codétenu par La Poste et SFR, Bouygues Telecom doit aujourd’hui faire face à plusieurs obstacles dans la réalisation de rachat. Ce 29 mai, l’opérateur révèle publiquement dans un communiqué “avoir été informé par SFR et La Poste de divergences qui les opposent s’agissant des modalités de réalisation de l’opération, conduisant La Poste à mettre en œuvre les mécanismes de résolution des différends prévus par leurs accords. Ces éléments pourraient avoir un impact sur le calendrier de réalisation de l’opération.”

Forte de ses 2,3 millions de clients fin 2023, La Poste Mobile, actuellement détenu à 49% par SFR et à 51% par La Poste, est aujourd’hui le 5e opérateur mobile en France. Bouygues Telecom a mis 950 millions d’euros sur la table pour son acquisition, montant qui sera ajusté en fonction du calendrier de réalisation de l’opération. Cela correspond à une valeur d’entreprise de 963,4 millions d’euros.

