Altice va mettre ses chaînes RMC Sport au régime sec

La stratégie d’Altice France dans les médias va évoluer, en arrêtant les frais sur le sport et en développant les chaînes d’informations

Entraînée par la crise sanitaire qui pèse lourd sur les revenus publicitaires, la branche média d’Altice France (NextradioTV) a présenté aujourd’hui “un projet de reconquête et de transformation, profond et ambitieux, afin de permettre au Groupe de conserver sa position d’acteur majeur des médias en France et de lui donner les moyens de poursuivre son développement et sa croissance.”

Il s’agit en réalité d’un plan d’économie, qui comprend une réduction de la voilure, tant en termes de salariés que de contenus. Celui-ci concerne l’ensemble de la structure de coûts de NextRadioTV, qui aura un impact sur les effectifs. Altice indique que ” le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants sera divisé par deux. Ce plan, débuterait par une phase de volontariat ; les licenciements contraints n’interviendraient que si le nombre de volontaires était insuffisant. Il sera détaillé dans les prochaines semaines aux représentants du personnel”. Il n’est pas précisé le nombre de postes qui seront supprimés sur les 1600 que compte NextRadioTV

Les chaînes RMC Sport seront fortement touchées, BFM sera épargnée

La branche media d’Altice France a confirmé l’information que nous vous rapportions hier, à savoir le fin de la chaîne RMC Sport News. Mais les autres chaînes RMC Sport vont subir l’arrêt progressif des compétitions sportives notamment d’Athlétisme, d’Equitation et de Tennis.

S’il se désengage du sport, NextRadioTV indique qu’il veut se renforcer sur l’information : “Le projet de nouvelle organisation autour de ses deux grandes marques (RMC et BFM) renforcera les fondamentaux de NextRadioTV : l’information générale, économique, technologique, locale et sportive ainsi que le débat et la connaissance, dans une stratégie plurimédia TV, Radio et Digitale.” Le Groupe va ainsi “renforcer le replay et le podcast autour d’une stratégie inédite d’offre et d’expérience délinéarisée (organisation, programmation, éditorialisation, promotion et commercialisation) ; et ce, pour continuer de développer BFMTV, BFM Business, BFM en région, les RMC, le site BFMTV.com.”