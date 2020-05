Le saviez-vous ? Il est possible de zapper uniquement sur les chaînes Freebox TV accessibles

Vous ne le saviez peut être pas, mais il existe une fonction qui simplifie la navigation entre les chaînes TV des Freebox Delta, One et Révolution. Il s’agit de limiter l’affichage aux chaînes accessibles, autrement dit celles qui sont gratuites et celles souscrites.

Lorsque l’on navigue entre les différentes chaînes TV avec les touches P- et P+ de la télécommande Freebox, on a accès aux chaînes accessibles, à savoir les gratuites et celles souscrites, mais aussi à toutes les autres. Cela n’est pas forcément pertinent et peut même s’avérer agaçant à la longue.

À ce problème il existe une solution proposée dans les paramètres du Player (Revolution, One ou delta). Dans la section « Réglages/Télévision », il vous suffit simplement de modifier le réglage « Zapping par les touches Prog- et Prog+ » en sélectionnant « Chaînes visibles ».