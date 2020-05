Cyclone 2000 : un shooter à faire tourner la tête disponible gratuitement sur Freebox mini 4K

Univers Freebox vous propose de découvrir un jeu de tir futuriste disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K dans une version gratuite avec des publicités et une version payante à 2,19 euros qui débarrasse de la publicité, Cyclone 2000 est un jeu de type shooter. Votre mission se résume à nettoyer l’écran des ennemis, tout en restant en vie.

Le jeu nécessite un contrôleur tel que la manette Freebox. Les déplacements vers la gauche ou la droite avec le stick ou la croix multidirectionnelle permettent de positionner le vaisseau à différents endroits sur un axe de déplacement prédéfini. Le bouton d’action (le 3 dans le cas de la manette Freebox) permet quant à lui de tirer.

Notez d’ailleurs qu’on peut choisir le tir automatique. Même si cela ne changera rien à votre cadence de tir par rapport à un bouton restant enfoncé ou appuyé rapidement à la suite, cela enlève tout de même un petit quelque chose au niveau de la prise en main. Comme l’impression de ne pas faire grand-chose. Bref, nous vous le déconseillons.

Un jeu qui fait tourner la tête

Présenté comme ça, le jeu Cyclone 2000 paraît ultra simple. Sauf que les terrains de jeu sont des formes géométriques et que votre vaisseau a parfois la tête en bas. Aussi, lorsque vous avez la tête en bas, la gauche à l’écran n’est plus la gauche sur votre manette. Tout comme la droite n’est plus vraiment la droite. Il y a aussi le fait que les structures se retrouvent secouées par vos propres déplacements.

Tout cela complexifie la tâche, surtout lorsque ça va vite et grouille d’ennemis agressifs. Il y aura donc un petit temps d’adaptation pour gérer ces aspects du gameplay.

Ci-dessous, les deux premiers niveaux :

Ci-dessous le niveau 3, qui a fait figure d’exception durant nos parties avec son simple plan horizontal et qui faisait figure de Club Med à côté des autres :

De plus, si vous loupez un ennemi, celui-ci se retrouve sur votre axe de déplacement à essayer de vous attraper. Avec les tirs ennemis, c’est en effet votre deuxième façon de mourir. Il va ainsi falloir continuer à dégommer les autres vaisseaux qui continuent de se rapprocher et de tirer, tout en tenant compte de la nouvelle proximité de cet intrus.

Autre difficulté aperçue durant nos parties : les ennemis se démultipliant lorsque vous pensez les anéantir. Quand ça arrive une fois avec une bonne distance, c’est gérable. Un peu moins quand la distance est réduite et lorsqu’il y a déjà du monde à gérer.

Des pouvoirs pour vous aider et la possibilité de commencer au niveau de son choix

Fort heureusement, face à tant de difficulté, des power-ups distillés tout au long des niveaux viennent vous sauver la mise. Il y a par exemple l’éclair qui détruit tous les vaisseaux à l’écran ou le tir avec une cadence plus soutenue. Le premier est notamment le bienvenu pour anéantir un vaisseau présent sur votre axe de déplacement.

On peut par ailleurs commencer une nouvelle partie à partir du meilleur avancement dans les niveaux. Bien évidemment, on repart de zéro en ce qui concerne le score. Au moins, cela évite de tout recommencer à chaque partie et permet de découvrir plus rapidement d’autres niveaux. Le développeur en indique 99.

Oui, il y a de la musique

Enfin, certains pourront s’étonner de l’absence de musique durant leur première partie. Il faut en effet se rendre dans les paramètres du jeu (la roue dentée en bas à droite de la page d’accueil) et demander leur téléchargement. Nous vous le conseillons, car cette musique type dance participe grandement à l’immersion dans le jeu.

VERDICT

Après avoir intégré tous les aspects des déplacements et atteint les premiers gros scores, le Cyclone 2000 peut devenir rapidement addictif. Si vous êtes un amateur de shooter à l’ancienne, vous avez de grandes chances de l’apprécier. Ce jeu est jouable gratuitement. Autant ne pas se priver.