Ubisoft attaque Apple et Google en justice pour un plagiat de son jeu phare Rainbow Six:Siege

Ubisoft poursuit les deux géants Apple et Google pour avoir autorisé le téléchargement d’un plagiat de son jeu Rainbow Six :Siege, sur l’App Store et le Play Store.

En effet, Google et Apple ont autorisé la distribution d’Area F2, un nouveau jeu d’action mobile, sur leurs magasins d’applications en ligne à savoir l’App Store et le Play Store. Ce jeu est un plagiat de Rainbow Six :Siege, le jeu phare d’Ubisoft, que ce dernier s’est empressé de défendre en attaquant les deux géants en justice, d’après les informations du média américain Bloomberg.

Ubisoft précise qu’il s’est entretenu avec la firme de Mountain View et celle de Cupertino afin de leur signaler que s’ils venaient à publier F2 Area sur leurs stores, cela enfreindrait les droits de propriétés intellectuelles.

Ainsi, le studio de jeux vidéo français a choisi de s’en prendre à Google et Apple plutôt qu’au studio de développement chinois qui a directement plagié son jeu, tout simplement parce que les lois dans ce domaine ne sont pas les mêmes qu’en Europe ou aux Etats-Unis.

Ubisoft a pour objectif, en poursuivant Google et Apple en justice, de les priver des revenus récoltés sur l’App Store et le Play Store, grâce à son jeu phrase Rainbow Six :Siege.