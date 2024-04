Free annonce une évolution du pack DAZN avec l’arrêt de Canal+ Ligue 1

La chaîne Canal+ Ligue 1 disparaitra du pack DAZN à la fin de la saison.

Fin février, Free lançait la pack DAZN dans son offre TV. Celui-ci intègre la chaîne Canal+ Ligue 1 qui propose deux affiches de Ligue 1 par journée, la première le samedi soir à 21h et la seconde le dimanche à 17h00. L’autre chaîne de ce pack est DAZN 1, la première chaîne de DAZN en France, offrant aux fans le meilleur du foot féminin, de la boxe et des sports de combats, ainsi que des émissions quotidiennes, des documentaires primés et bien plus encore. Plus récemment, la chaîne a aussi remporté les droits pour diffuser deux rencontres par journée de National.

Mais c’est une mauvaise nouvelle qu’annonce Free ce jour dans un mail envoyé aux abonnés à ce pack puisque la chaîne Canal+ Ligue va disparaitre à la fin de la saison de championnat c’est à dire le 31 mai. Ce pack ne comptera donc plus que la chaîne DAZN, mais le prix, lui, ne bouge pas. Toutefois, l’abonnement aux packs et chaînes de Freebox TV étant sans engagement, vous pouvez bien stopper votre abonnement fin mai directement depuis votre Freebox.

Le mail envoyé par Free :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox