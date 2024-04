Free Pro s’engage pour le numérique responsable

La branche B2B d’Iliad annonce avoir signé la Charte Numérique Responsable, pour réduire l’impact de son activité sur l’environnement.

Alors que l’écologie et le respect de l’environnement se fait une place de plus en plus centrale dans le débat public, les entreprises font des efforts en ce sens. Ainsi, pour beaucoup d’opérateurs, cela passe par un numérique plus responsable, soit une réduction de l’empreinte environnementale mais aussi sociale du numérique. Ainsi, la Charte du Numérique Responsable signée la semaine dernière par Free Pro incite les organisations signataires à évoluer et à s’inscrire dans un processus d’amélioration continue. C’est la première étape d’un engagement vers un numérique plus vertueux.

Cela peut se résumer en 3 objectifs globaux pour Free Pro : réduire l’impact de ses activités, participer à la réduction de l’impact numérique de ses clients et créer une dynamique stimulante auprès de ses collaborateurs. Pour agir et s’inscrire dans un processus d’amélioration continue, un nouveau poste de Responsable RSE a été créé en 2024 : le Numérique Responsable fait partie des enjeux prioritaires de sa feuille de route.

Enfin, les équipes ont porté une attention particulière à l’éco-conception de nos nouvelles Offres. Par exemple, l’Offre Mobilité PRO, récemment agrémentée de LOC +, propose des téléphones à l’achat ou à la location. Le cycle de vie de chaque terminal est pris en compte : à la commande, les clients peuvent opter pour un matériel reconditionné, et en fin de location, Free Pro assure le reconditionnement des téléphones. Les téléphones sont nettoyés et réinitialisés en France. A cela s’ajoute des opérations de sensibilisation auprès des partenaires, clients, collaborateurs et fournisseurs, ainsi que l’intervention auprès d’écoles partenaires.

