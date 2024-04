Free Mobile : 6000 signatures contre son installation, malgré l’autorisation tacite du maire

Alors que les travaux ont démarré pour installer l’antenne Free Mobile, les riverains et le maire de Verneuil-sur-Seine expriment leur mécontentement.

Le projet avait été approuvé… indirectement. A la fin du mois de mars dernier, les habitants et le maire de la commune des Yvelines de Verneuil-sur-Seine ont été surpris de voir l’apparition d’une dalle de béton pour installer une antenne de 26 mètres de haut dans la commune. Fabien Aufrechter, maire de la commune, explique que le projet remonte en fait à la précédente mandature.

Son prédécesseur en effet n’avait pas signé de permis de construire et, lorsqu’il a été élu maire le 3 juillet 2020, il n’a pas eu connaissance immédiate du dossier “faute de passation”. Cependant, comme la loi le prévoit, l’autorisation est devenue tacite le 20 juillet 2020 et l’opérateur de Xavier Niel avait dont possibilité de s’installer. Lorsque le dossier revient sur la table, le maire a pu obtenir “qu’un autre emplacement soit étudié, considérant que l’accord avait été obtenu de manière plus que cavalière“.

Malheureusement, lorsque le chantier est lancé, le prestataire abîme des infrastructures électriques, ce qui a entraîné un blocage de la part de la communauté urbaine et de l’édile en attendant la remise en état. Mais Free, perdant patience, a finalement relancé le projet initial. Ce qui n’a pas plu à l’élu, qui, comme 6000 autres a signé une pétition pour lutter contre l’installation de l’opérateur. « Légalement, Free est dans son droit puisque l’autorisation tacite dans le champ a été obtenue en 2020, observe Fabien Aufrechter. Mais en lançant ces travaux, Free s’assoit sur l’accord que nous avions signé — en plus de contrevenir à l’esprit de la loi ZAN (adoptée entre temps ; bien que non rétroactive). »

Source : 78actu

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox